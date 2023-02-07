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Енергетики визначатимуть ліміти. У Сумській області 15 лютого не вимикатимуть світло

Фото: в Сумській області 15 лютого не вимикатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумській області протягом доби, у середи, 15 лютого, не відключатимуть світло. Саме цей день обрано "Укренерго" для области в рамках проведення вимірів погодинного електричного навантаження у кожному з регіонів України з 9 по 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АО "Сумыоблэнерго".

"Режимний день у Сумській області заплановано на 15 лютого, тож у зв'язку з цим графіки погодинних відключень не застосовуватимуться", - йдеться в повідомленні.

В компанії попередили, що відключення 15 лютого можливі лише у зв'язку із аварійними ситуаціями у мережах або загрозами ракетних ударів по Україні.

"Такі заходи проводяться з метою отримання точної інформації про обсяг реального споживання електроенергії на добу кожним регіоном", - зазначили в "Сумиобленерго".

У зв'язку з цим мешканців області попросили:

  • планувати споживання електричної енергії на 15 лютого з урахуванням відсутності обмежень, для аналізу споживання в умовах нормального функціонування області.
  • 15 лютого планувати свою роботу без обмежень, використовувати електроприлади як у звичайних, повсякденних умовах, щоб можна було зрозуміти скільки потужності необхідно для нормальної, повноцінної роботи регіону.

"Від результату вимірів режимного дня залежить величина ліміту потужності електроенергії для Сумської області та, відповідно, кількість годин зі світлом у майбутньому",- додали в обленерго.

Як повідомлялося, у середу, 8 лютого, у Донецькій області на добу буде скасовано обмеження електропостачання. А у Полтавській області цим днем обрано 14 лютого.

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Сумська областьвідключеня світла