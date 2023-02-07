Енергетики визначатимуть ліміти. У Сумській області 15 лютого не вимикатимуть світло

У Сумській області протягом доби, у середи, 15 лютого, не відключатимуть світло. Саме цей день обрано "Укренерго" для области в рамках проведення вимірів погодинного електричного навантаження у кожному з регіонів України з 9 по 20 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АО "Сумыоблэнерго".
"Режимний день у Сумській області заплановано на 15 лютого, тож у зв'язку з цим графіки погодинних відключень не застосовуватимуться", - йдеться в повідомленні.
В компанії попередили, що відключення 15 лютого можливі лише у зв'язку із аварійними ситуаціями у мережах або загрозами ракетних ударів по Україні.
"Такі заходи проводяться з метою отримання точної інформації про обсяг реального споживання електроенергії на добу кожним регіоном", - зазначили в "Сумиобленерго".
У зв'язку з цим мешканців області попросили:
"Від результату вимірів режимного дня залежить величина ліміту потужності електроенергії для Сумської області та, відповідно, кількість годин зі світлом у майбутньому",- додали в обленерго.
Як повідомлялося, у середу, 8 лютого, у Донецькій області на добу буде скасовано обмеження електропостачання. А у Полтавській області цим днем обрано 14 лютого.
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