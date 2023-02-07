Энергетики будут определять лимиты. В Сумской области 15 февраля не выключат свет

"Режимный день в Сумской области запланирован на 15 февраля, поэтому в связи с этим графики почасовых отключений не будут применяться", - говорится в сообщении.

В компании предупредили, что отключения 15 февраля возможны только в связи с аварийными ситуациями в сетях или угрозами ракетных ударов по Украине.

"Такие мероприятия проводятся с целью получения точной информации об объеме реального потребления электроэнергии в сутки каждым регионом", - отметили в "Сумыоблэнерго".

В связи с этим жителей области попросили:

планировать потребление электрической энергии на 15 февраля с учетом отсутствия ограничений для анализа потребления в условиях нормального функционирования области;

15 февраля планировать свою работу без ограничений, использовать электроприборы как в обычных, повседневных условиях, чтобы можно было понять, сколько мощности необходимо для нормальной, полноценной работы региона.

"От результата измерений режимного дня зависит величина лимита мощности электроэнергии для Сумской области и соответственно количество часов со светом в будущем", - добавили в облэнерго.

Как сообщалось, в среду, 8 февраля, в Донецкой области на сутки будут отменены ограничения электроснабжения. А в Полтавской области этим днем выбрано 14 февраля.