Энергетики будут определять лимиты. В Сумской области 15 февраля не выключат свет

В Сумской области в течение суток, в среду, 15 февраля, не будут отключать свет. Именно этот день выбран "Укрэнерго" для области в рамках проведения измерений почасовой электрической нагрузки в каждом из регионов Украины с 9 по 20 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТ "Сумиобленерго".
"Режимный день в Сумской области запланирован на 15 февраля, поэтому в связи с этим графики почасовых отключений не будут применяться", - говорится в сообщении.
В компании предупредили, что отключения 15 февраля возможны только в связи с аварийными ситуациями в сетях или угрозами ракетных ударов по Украине.
"Такие мероприятия проводятся с целью получения точной информации об объеме реального потребления электроэнергии в сутки каждым регионом", - отметили в "Сумыоблэнерго".
В связи с этим жителей области попросили:
"От результата измерений режимного дня зависит величина лимита мощности электроэнергии для Сумской области и соответственно количество часов со светом в будущем", - добавили в облэнерго.
Как сообщалось, в среду, 8 февраля, в Донецкой области на сутки будут отменены ограничения электроснабжения. А в Полтавской области этим днем выбрано 14 февраля.
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