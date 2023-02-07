Завтра в Донецькій області не відключатимуть світло
У середу, 8 лютого, у Донецькій області на добу будуть скасовані обмеження електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра в регіоні не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків.
"Якщо завтра у вас зникне світло, то, можливо, це сталось через аварію чи ворожий обстріл", - попередили в "Укренерго".
Як повідомлялося, 7 лютого, в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація в Одеській області, там тривають аварійні відключення світла.
Нагадаємо, по всій Україні перенесли так звані дні без відключення світла. Енергетики не проводитимуть виміри споживання через велике навантаження.
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