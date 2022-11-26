Енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити воду до Миколаєва

На звільнених від російських загарбників територіях енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити водопостачання до Миколаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго".
"Високовольтна лінія, що дозволить заживити споживачів Херсонської області, та без якої неможливо було б відновити водопостачання Миколаєва, готова до роботи!", - зазначили в обленерго.
За інформацією, внаслідок бойових дій пошкодженими були опори лінії електропередач, проводи та самі повітряні лінії. Протяжність ділянки складає 23 кілометри.
Повідомляється, що деякі об’єкти були заміновані російськими військами. Для їх розмінування залучились вибухотехніки.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Віталій Кім закликав жителів Миколаєва підготуватися на випадок нових ударів, запастися водою, зарядити павербанки.
Також раніше ми писали, як використовувати воду після тривалого відключення.
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