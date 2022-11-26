Енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити воду до Миколаєва

"Високовольтна лінія, що дозволить заживити споживачів Херсонської області, та без якої неможливо було б відновити водопостачання Миколаєва, готова до роботи!", - зазначили в обленерго.

За інформацією, внаслідок бойових дій пошкодженими були опори лінії електропередач, проводи та самі повітряні лінії. Протяжність ділянки складає 23 кілометри.

Повідомляється, що деякі об’єкти були заміновані російськими військами. Для їх розмінування залучились вибухотехніки.