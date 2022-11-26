Энергетики восстановили высоковольтную линию, которая поможет запустить воду в Николаев

"Высоковольтная линия, которая позволит заживить потребителей Херсонской области и без которой невозможно было бы восстановить водоснабжение Николаева, готова к работе!", - отметили в облэнерго.

По информации, в результате боевых действий повреждены опоры линии электропередач, провода и сами воздушные линии. Протяженность участка составляет 23 километра.

Сообщается, что некоторые объекты были заминированы русскими войсками. Для их разминирования привлеклись взрывотехники.