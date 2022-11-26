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Кім закликав підготуватися на випадок нових ударів: запасіться водою, зарядіть павербанки

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Миколаїв, Субота 26 листопада 2022 12:32
Кім закликав підготуватися на випадок нових ударів: запасіться водою, зарядіть павербанки Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни й далі можуть атакувати українську енергосистему. Тому треба подбати про запас води, зарядити павербанки та планувати дії на випадок відсутності зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час відеозвернення.

"Чекаємо, що нехороші люди знову будуть нападати на нашу електрику. Ми готові захищатись. Готуємо інформацію щодо води де і як можна бути знайти. Звертаюсь до всіх - зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте, що стосується зв'язку, домовитесь з родичами, що робити, якщо його не буде", - закликав Кім.

Своєю чергою голова Миколаївської ОВА звернувся й до волонтерів та фермерів.

"Прошу вас переключитись на дизель-генератори, на паливо, щоб ми могли допомогти людям, які не мають цієї можливості, а фермерів та бізнес - допомагайте людям, сільрадам, ми ж маємо показати, що ми єдині. Росіяни продовжують погрожувати, що будуть нападати на нашу енергосистему, ми маємо бути готовими", - зазначив Кім.

Нагадаємо, що раніше в розвідці попередили, Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні й щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

Додамо, тим часом енергетики пояснили, як РФ обирає цілі для атак та які енергооб'єкти можуть стати наступними.

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