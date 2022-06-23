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Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК

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Четверг 23 июня 2022 17:49
Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в зоне боевых действий на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки украинские вернули свет для 12 тысяч домов на Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются массированные вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Несмотря на обстрелы специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично восстановить электропитание в 15 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом - 12 424 домохозяйства", - сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 322 населенных пункта Донецкой области. В компании говорят, что самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 120 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - отметили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Электроэнергия
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