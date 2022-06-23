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Енергетики повернули світло ще в 12 тисяч будинків в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

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Четвер 23 червня 2022 17:49
Енергетики повернули світло ще в 12 тисяч будинків в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще в 12 тисяч будинків в зоні бойових дій на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу українські повернули світло для 12 тисяч будинків на Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають масовані ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Попри обстріли фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково відновити електроживлення в 15 населених пунктах Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Знову зі світлом - 12 424 домогосподарства", - повідомили в компанії.

Без електропостачання лишаються 322 населених пункти Донецької області. В компанії кажуть, що найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 120 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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