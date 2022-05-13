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Энергетики вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

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Пятница 13 мая 2022 17:43
Энергетики вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 20 тысячам семей в 23 семьях населенных пунктах Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

В частности, энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" смогли провести восстановительные работы на оборудовании и линиях и полностью или частично восстановили питание 23 населенных пунктов. Так энергетики вернули свет в дома 20 049 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

"Без света из-за активных боевых действий остаются жители 255 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Здесь из-за обстрелов и авиадуаров постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач", - сообщили в ДТЭК.

Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

Также 12 мая аварийные бригады вернули свет еще в 827 домов в Киевской области: в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селе Тетеревское, что в Вышгородском районе.

"13 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернулись в свои дома на освобожденных территориях", - отметили в компании.

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ДТЭК Донецкая область Киевская область
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