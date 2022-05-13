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Енергетики повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

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П'ятниця 13 травня 2022 17:43
Енергетики повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій та Київській областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло понад 20 тисячам родин у 23 родинах населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Зокрема, енергетики "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли провести відновлювальні роботи на обладнанні та лініях та повністю чи частково відновили живлення 23 населених пунктів. Так енергетики повернули світло в оселі 20 049 родин у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

"Без світла через активні бойові дії залишаються мешканці 255 населених пунктів Донецької області. Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Тут через обстріли та авіадуари постійно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач", - повідомили в ДТЕК.

Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти.

Також 12 травня аварійні бригади повернули світло ще в 827 осель у Київській області: в Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селі Тетерівське, що у Вишгородському районі.

"13 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - зазначили в компанії.

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