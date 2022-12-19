Енергетики за тиждень повернули світло 228 тисячам родин, - ДТЕК

Відновлено електропостачання у 107 населених пунктах Київської, Донецької та Дніпропетровській областей та в місті Київ. Більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло.

Зокрема, 16 грудня через обстріли рф постраждали енергооб’єкти у Києві та Київській області. Енергетики "ДТЕК Київські електромережі" спільно з комунальними службами та фахівцями НЕК "Укренерго" вже ввечері 16 грудня відновили електрообладнання, що живить один з об’єктів водоканалу та 16 тисяч родин Троєщини.

17 грудня енергетикам спільними зусиллями вдалось відновити електрообладнання 125 тисячам родин у містах Бориспіль, Бровари та прилеглих до них населених пунктів.

Крім того, енергетики повернули світло 51 тисячі споживачів на Донеччині та 36 тисячі родин Дніпропетровщині.

"Минулого тижня енергосистема країна двічі зазнала атак ворога. Спеціалісти операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" cпільно з енергетиками НЕК Укренерго та комунальними службами роблять все можливе, щоб відновити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію. Щойно ми отримуємо дозвіл від ЗСУ та ДСНС ми відразу розпочинаємо відновлювальні роботи, щоб повернути світло клієнтам. Так, з початку повномасштабного вторгнення ми відновили електропостачання для понад 6 млн клієнтів", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

19 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.