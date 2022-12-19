RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики за неделю вернули свет 228 тысячам семей, - ДТЭК

Фото: энергетики за неделю вернули свет 228 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За неделю с 12 по 18 декабря энергетики ДТЭК вернули свет 228 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Возобновлено электроснабжение в 107 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей и в Киеве. Большинство этих населенных пунктов регулярно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

В частности, 16 декабря из-за обстрелов России пострадали энергообъекты в Киеве и Киевской области. Энергетики "ДТЭК Киевские электросети" совместно с коммунальными службами и специалистами НЭК "Укрэнерго" уже вечером 16 декабря возобновили электрооборудование, питающее один из объектов водоканала и 16 тысяч семей Троещины.

17 декабря энергетикам совместными усилиями удалось восстановить электрооборудование 125 тысяч семей в городах Борисполь, Бровары и прилегающих к ним населенных пунктов.

Кроме того, энергетики вернули свет 51 тысячи потребителей в Донецкой области и 36 тысяч семей Днепропетровщине.

"На прошлой неделе энергосистема страна дважды подверглась атакам врага. Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети" совместно с энергетиками НЭК Укрэнерго и коммунальными службами делают все возможное, чтобы восстановить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию. Как только мы получаем разрешение от ВСУ возобновляемые работы, чтобы вернуть свет клиентам. Так, с начала полномасштабного вторжения мы возобновили электроснабжение более 6 млн клиентов", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

19 декабря Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК