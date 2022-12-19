ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики за тиждень повернули світло 228 тисячам родин, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 19 грудня 2022 17:49
Енергетики за тиждень повернули світло 228 тисячам родин, - ДТЕК Фото: енергетики за тиждень повернули світло 228 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За тиждень з 12 по 18 грудня енергетики ДТЕК повернули світло 228 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Відновлено електропостачання у 107 населених пунктах Київської, Донецької та Дніпропетровській областей та в місті Київ. Більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло.

Зокрема, 16 грудня через обстріли рф постраждали енергооб’єкти у Києві та Київській області. Енергетики "ДТЕК Київські електромережі" спільно з комунальними службами та фахівцями НЕК "Укренерго" вже ввечері 16 грудня відновили електрообладнання, що живить один з об’єктів водоканалу та 16 тисяч родин Троєщини.

17 грудня енергетикам спільними зусиллями вдалось відновити електрообладнання 125 тисячам родин у містах Бориспіль, Бровари та прилеглих до них населених пунктів.

Крім того, енергетики повернули світло 51 тисячі споживачів на Донеччині та 36 тисячі родин Дніпропетровщині.

"Минулого тижня енергосистема країна двічі зазнала атак ворога. Спеціалісти операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" cпільно з енергетиками НЕК Укренерго та комунальними службами роблять все можливе, щоб відновити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію. Щойно ми отримуємо дозвіл від ЗСУ та ДСНС ми відразу розпочинаємо відновлювальні роботи, щоб повернути світло клієнтам. Так, з початку повномасштабного вторгнення ми відновили електропостачання для понад 6 млн клієнтів", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

19 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах