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Энергетики за неделю вернули свет 228 тысячам семей, - ДТЭК

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Понедельник 19 декабря 2022 17:49
Энергетики за неделю вернули свет 228 тысячам семей, - ДТЭК Фото: энергетики за неделю вернули свет 228 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За неделю с 12 по 18 декабря энергетики ДТЭК вернули свет 228 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Возобновлено электроснабжение в 107 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей и в Киеве. Большинство этих населенных пунктов регулярно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

В частности, 16 декабря из-за обстрелов России пострадали энергообъекты в Киеве и Киевской области. Энергетики "ДТЭК Киевские электросети" совместно с коммунальными службами и специалистами НЭК "Укрэнерго" уже вечером 16 декабря возобновили электрооборудование, питающее один из объектов водоканала и 16 тысяч семей Троещины.

17 декабря энергетикам совместными усилиями удалось восстановить электрооборудование 125 тысяч семей в городах Борисполь, Бровары и прилегающих к ним населенных пунктов.

Кроме того, энергетики вернули свет 51 тысячи потребителей в Донецкой области и 36 тысяч семей Днепропетровщине.

"На прошлой неделе энергосистема страна дважды подверглась атакам врага. Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети" совместно с энергетиками НЭК Укрэнерго и коммунальными службами делают все возможное, чтобы восстановить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию. Как только мы получаем разрешение от ВСУ возобновляемые работы, чтобы вернуть свет клиентам. Так, с начала полномасштабного вторжения мы возобновили электроснабжение более 6 млн клиентов", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

19 декабря Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

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