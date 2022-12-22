Енергетики прилаштовують іноземне обладнання, яке вважали несумісним з нашою системою

За його словами, Україна підготувала серйозні запаси різного електрообладнання, дротів та опор ще до жовтня, тобто до початку масованих обстрілів російських окупантів, оскільки влада розуміла, що такий терор зі сторони РФ може бути.

Шмигаль зазначив, що Україна домовилася з партнерами, і в нашу країну безперервно йде потік трансформаторів, які нам необхідні. Проте є унікальне обладнання, яке неможливо придбати - лише виготовити, а це може займати місяці.

"Ми максимально прискорюємо цей процес, наші енергетики іноді прилаштовують обладнання, про яке іноземні партнери говорили, що воно несумісне з нашою системою", - додав прем'єр.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи витримає енергосистема України нові ракетні удари росіян.

Зазначимо, що ворожі удари минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, де ситуація з електроенергією найскладніша.

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