Енергетики працюють без упину: у Міненерго пояснили, чому відключення поки неминучі

Після масованої ракетної атаки Росії в ніч на 8 листопада ситуація в енергосистемі України залишається складною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону.
За його словами, ця атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору від початку повномасштабної війни. Ворог завдав удару переважно балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час атаки ракет 32 були саме балістичними.
"Енергетики працюють без упину, але на стабілізацію системи потрібен час", - зазначив Некрасов.
Наразі в більшості регіонів країни діють погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Найскладніша ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів застосовуються графіки обмежень до двох із половиною черг.
Через попередні обстріли залишаються знеструмлені окремі райони на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині. Відновлювальні роботи тривають із дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових.
Міненерго закликало українців обмежити використання побутових приладів у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. Перенесення енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе зменшити навантаження на систему та прискорити її стабілізацію
У ніч проти 8 листопада Росія знову здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Основним об’єктом ударів традиційно стала енергетична інфраструктура.
Через обстріли в низці областей було запроваджено аварійні графіки відключень електроенергії, а Кременчук тимчасово залишився без світла.
Як повідомили у ПАТ "Центренерго", по їхніх теплоелектростанціях ворог завдав найпотужнішого удару з початку повномасштабної війни. Унаслідок цього обидві ТЕС зупинили роботу та наразі не виробляють електроенергію.
Компанія ДТЕК також заявила про атаку на одну зі своїх теплоелектростанцій. Назву об’єкта не розголошують з міркувань безпеки, однак відомо, що енергетичне обладнання зазнало серйозних пошкоджень.
Увечері в "Укренерго" вже повідомили, що сьогодні, 9 листопада, відключення світла в Україні посиляться.