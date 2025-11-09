Энергетики работают без остановки: в Минэнерго объяснили, почему отключения пока неизбежны

После массированной ракетной атаки России в ночь на 8 ноября ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона.
По его словам, эта атака стала одной из самых тяжелых для энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Враг нанес удар преимущественно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время атаки ракет 32 были именно баллистическими.
"Энергетики работают без остановки, но на стабилизацию системы нужно время", - отметил Некрасов.
Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей.
Из-за предыдущих обстрелов остаются обесточенными отдельные районы Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областей. Восстановительные работы продолжаются с соблюдением требований безопасности и только после разрешения военных.
Минэнерго призвало украинцев ограничить использование бытовых приборов в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Перенос энергоемких процессов на время после 22:00 поможет уменьшить нагрузку на систему и ускорить ее стабилизацию
В ночь на 8 ноября Россия снова осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Основным объектом ударов традиционно стала энергетическая инфраструктура.
Из-за обстрелов в ряде областей были введены аварийные графики отключений электроэнергии, а Кременчуг временно остался без света.
Как сообщили в ПАО "Центрэнерго", по их теплоэлектростанциям враг нанес самый мощный удар с начала полномасштабной войны. В результате обе ТЭС остановили работу и пока не производят электроэнергию.
Компания ДТЭК также заявила об атаке на одну из своих теплоэлектростанций. Название объекта не разглашается из соображений безопасности, однако известно, что энергетическое оборудование получило серьезные повреждения.
Вечером в "Укрэнерго" уже сообщили, что сегодня, 9 ноября, отключения света в Украине усилятся.