Энергетики работают без остановки: в Минэнерго объяснили, почему отключения пока неизбежны

По его словам, эта атака стала одной из самых тяжелых для энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Враг нанес удар преимущественно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время атаки ракет 32 были именно баллистическими.

"Энергетики работают без остановки, но на стабилизацию системы нужно время", - отметил Некрасов.

Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей.

Из-за предыдущих обстрелов остаются обесточенными отдельные районы Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областей. Восстановительные работы продолжаются с соблюдением требований безопасности и только после разрешения военных.

Минэнерго призвало украинцев ограничить использование бытовых приборов в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Перенос энергоемких процессов на время после 22:00 поможет уменьшить нагрузку на систему и ускорить ее стабилизацию