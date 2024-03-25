Енергетики працюють над створенням резервних схем живлення в Харкові

"Фахівці "Укренерго" та обленерго працюють над створенням резервних схем живлення споживачів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в регіонах

Як повідомили в прес-службі, в ніч на 25 березня російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні. Через пошкодження енергетичного обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. "Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок через обмеження на Одеській області знеструмлено 195 тисяч споживачів, зупинена робота електротранспорту. Критична інфраструктура заживлена й працює.

"Обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Дізнатись більше про графіки погодинних відключень можна на офіційних сторінках місцевого обленерго – ДТЕК "Одеські електромережі", - повідомили в прес-службі.

За даними "Укренерго", відновлено енергоживлення та скасовано обмеження споживання у Хмельницькій області. "Але ситуація складна, при зростанні споживання у період вечірнього максимуму, енергетики можуть застосовувати обмеження", - йдеться в повідомленні.

Удар по енергосистемі

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, в області діє графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.