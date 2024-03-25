Энергетики работают над созданием резервных схем электроснабжения в Харькове

"Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго работают над созданием резервных схем электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Ситуация в регионах

Как сообщили в пресс-службе, в ночь на 25 марта российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе. Из-за повреждений энергетического оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. "Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро из-за ограничений в Одесской области обесточены 195 тысяч потребителей, остановлена работа электротранспорта. Критическая инфраструктура заживлена и работает.

"Ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Узнать больше о графиках почасовых отключений можно на официальных страницах местного облэнерго - ДТЭК "Одесские электросети", - сообщили в пресс-службе.

По данным "Укрэнерго", возобновлено энергопитание и отменено ограничение потребления в Хмельницкой области. "Но ситуация сложная, при росте потребления в период вечернего максимума, энергетики могут применять ограничения", - говорится в сообщении.

Удар по энергосистеме

Напомним, после масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в области действует график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю.