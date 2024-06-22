Енергетики пояснили, як розраховують обмеження та графіки відключень світла

Що відомо про ситуацію зі світлом в Україні

Варто зазначити, що в ніч на 22 червня російські війська вчергове атакували українську енергетику. Були пошкоджені об'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Як відомо, у Львівській області внаслідок атаки спалахнула пожежа, її вже ліквідували.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні щоденно вводять стабілізаційні відключення світла. Сьогодні обмеження діють з 16:00 до 24:00.

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