Энергетики объяснили, как рассчитывают ограничения и графики отключений света

Что известно о ситуации со светом в Украине

Следует отметить, что в ночь на 22 июня российские войска в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены объекты в Запорожской и Львовской областях. Как известно, во Львовской области в результате атаки вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

Из-за серьезных повреждений энергетики в Украине ежедневно вводят стабилизационные отключения света. Сегодня ограничения действуют с 16:00 до 24:00.

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