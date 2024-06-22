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Энергетики объяснили, как рассчитывают ограничения и графики отключений света

Фото: энергетики объяснили, как рассчитывают ограничения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ограничения электроэнергии для каждой области определяет "УкрЭнерго". Обязанность оператора системы распределения - разделить мощность между клиентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Как объясняют энергетики, "Укрэнерго" каждый день устанавливает и доводит до операторов систем распределение объема ограничений. Контролирует просчеты - Министерство энергетики.

В первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры - больницы, котельные, водоснабжение, военные объекты и т.д. Перечень критической инфраструктуры определяет местная власть.

Остальные электроэнергии распределяют между населением, социально-бытовой сферой, бизнесом и промышленностью. Для этого были сделаны графики отключений света.

 

 

Что известно о ситуации со светом в Украине

Следует отметить, что в ночь на 22 июня российские войска в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены объекты в Запорожской и Львовской областях. Как известно, во Львовской области в результате атаки вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

Из-за серьезных повреждений энергетики в Украине ежедневно вводят стабилизационные отключения света. Сегодня ограничения действуют с 16:00 до 24:00.

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