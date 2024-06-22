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Росіяни пошкодили енергооб'єкти у двох регіонах, постраждали енергетики

Субота 22 червня 2024 07:02
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Росіяни пошкодили енергооб'єкти у двох регіонах, постраждали енергетики Фото: росіяни обстріляли енергооб'єкти, є поранені серед енергетиків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 22 червня російські військові атакували енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Є постражалі серед енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Зазначається, що на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

"Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація", - повідомили у відомстві.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені об'єкти у Запорізькій та Львівській областях.

У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. На місці атак розпочаті аварійно-відновлювані роботи.

Росіяни пошкодили енергооб'єкти у двох регіонах, постраждали енергетики

Нічний обстріл України

В ніч на 22 червня російські загарбники провели комбінований ракетно-дроновий обстріл України.

Ввечері 21 червня військові агресора запустили ударні дрони "Шахед", що баражували у південних, центральних та західних областях.

Вночі агресор випустив ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Пізніше стало відомо про вибух у Вінницькій області. Також вибух пролунав у Луцьку. Сили ППО працювали також в Івано-Франківській області.

У місті Стрий Львівської області ракетами було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці прильоту виникла пожежа.

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