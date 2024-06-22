Росіяни пошкодили енергооб'єкти у двох регіонах, постраждали енергетики
В ніч на 22 червня російські військові атакували енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Є постражалі серед енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
Зазначається, що на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
"Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація", - повідомили у відомстві.
В "Укренерго" повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені об'єкти у Запорізькій та Львівській областях.
У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. На місці атак розпочаті аварійно-відновлювані роботи.
Нічний обстріл України
В ніч на 22 червня російські загарбники провели комбінований ракетно-дроновий обстріл України.
Ввечері 21 червня військові агресора запустили ударні дрони "Шахед", що баражували у південних, центральних та західних областях.
Вночі агресор випустив ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Пізніше стало відомо про вибух у Вінницькій області. Також вибух пролунав у Луцьку. Сили ППО працювали також в Івано-Франківській області.
У місті Стрий Львівської області ракетами було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці прильоту виникла пожежа.
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