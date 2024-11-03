Енергетики повернули світло понад 90 тисячам сімей у Київській області після негоди

У Київській області через негоди гілки дерев впали на повітряні лінії, внаслідок чого десятки тисяч споживачів залишилися без світла. Однак енергетики вже виправили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Сильні пориви вітру призвели до падіння гілок та дерев на повітрянні лінії в Київській області. Через це 94 тисячі осель Київської області залишились без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Далі у ДТЕК додали, що енергетики оперативно відремонтували пошкодження і майже всі родини знову тепер зі світлом.