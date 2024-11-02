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За три дні енергетики повернули світло в 17 населених пунктів після ворожих атак, - ДТЕК

Субота 02 листопада 2024 16:39
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За три дні енергетики повернули світло в 17 населених пунктів після ворожих атак, - ДТЕК Фото: за три дні енергетики повернули світло в 17 населених пунктів після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

За три дні енергетики ДТЕК повернули світло понад 10 тис. родин Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Останні три доби ворожі удари по Дніпропетровській області не зменшувалися і спричинили низку пошкоджень мереж та обладнання. За останні три дні енергетики повернули світло в 8,9 тис. домівок у 7 населених пунктах, які знеструмлювалися через обстріли.

Донецька область і далі залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Попри важку безпекову ситуацію, за вчора і позавчора ремонтним бригадам вдалося відновити електрику в домівках майже 1,6 тис. сімей у 10 населених пунктах прифронтового регіону.

В деяких містах та селах, наближених до окупованих територій та зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова знову потрапили під обстріл на Дніпропетровщині.

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