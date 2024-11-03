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Энергетики вернули свет более 90 тысяч семей в Киевской области после непогоды

Воскресенье 03 ноября 2024 20:50
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Энергетики вернули свет более 90 тысяч семей в Киевской области после непогоды Фото: энергетики ремонтируют поврежденные объекты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киевской области из-за непогоды ветки деревьев упали на воздушные линии, в результате чего десятки тысяч потребителей остались без света. Но энергетики уже исправили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Сильные порывы ветра привели к падению ветвей и деревьев на воздушные линии в Киевской области. Из-за этого 94 тысячи домов Киевской области остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Далее в ДТЭК добавили, что энергетики оперативно отремонтировали повреждения и почти все семьи снова теперь со светом.

Напомним, вчера стало известно, что за три дня ДТЭК вернули свет более 10 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электричества из-за обстрелов.

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