Энергетики вернули свет более 90 тысяч семей в Киевской области после непогоды

В Киевской области из-за непогоды ветки деревьев упали на воздушные линии, в результате чего десятки тысяч потребителей остались без света. Но энергетики уже исправили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Сильные порывы ветра привели к падению ветвей и деревьев на воздушные линии в Киевской области. Из-за этого 94 тысячи домов Киевской области остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Далее в ДТЭК добавили, что энергетики оперативно отремонтировали повреждения и почти все семьи снова теперь со светом.