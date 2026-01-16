Енергетики повернули світло лівобережній частині Дніпра

Масовані обстріли Дніпра

Нагадаємо, 7 січня Росія здійснила масштабну атаку на об’єкти критичної інфраструктури в Дніпропетровській та Запорізькій областях, унаслідок чого ці регіони повністю залишилися без електроенергії.

Так, у Дніпрі після ударів росіян всі медичні заклади перевели на резервне живлення від генераторів, а зимові канікули для школярів було подовжено.

Згодом міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про надзвичайну ситуацію загальнодержавного рівня, підкресливши, що з технічного погляду ситуація є вкрай складною.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, у Дніпропетровській області цілодобово продовжуються роботи з відновлення електропостачання після обстрілів. Опалення вже повернули більш ніж 800 тисячам споживачів, а водопостачання для всіх абонентів стабілізували.