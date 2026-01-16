Энергетики вернули свет левобережной части Днепра

Массированные обстрелы Днепра

Напомним, 7 января Россия осуществила масштабную атаку на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего эти регионы полностью остались без электроэнергии.

Так, в Днепре после ударов россиян все медицинские учреждения перевели на резервное питание от генераторов, а зимние каникулы для школьников были продлены.

Впоследствии городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о чрезвычайной ситуации общегосударственного уровня, подчеркнув, что с технической точки зрения ситуация является крайне сложной.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, в Днепропетровской области круглосуточно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после обстрелов. Отопление уже вернули более чем 800 тысячам потребителей, а водоснабжение для всех абонентов стабилизировали.