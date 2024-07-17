Енергетики повернули в роботу обладнання, що вчора вийшло з ладу: якими будуть графіки

"Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, 17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

"Через зростання споживання під час спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги", - повідомили в "Укренерго".