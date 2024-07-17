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Енергетики повернули в роботу обладнання, що вчора вийшло з ладу: якими будуть графіки

Фото: Відключення світла 17 липня будуть максимальними з 11 години ранку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів та спричинило аварійні відключення у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, 17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

"Через зростання споживання під час спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги", - повідомили в "Укренерго".

Відключення світла

Нагадаємо, в ніч на 16 липня вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, тому дефіцит енергії в системі збільшився.

О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

За даними "Укренерго", через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів. Тому в Україні діють три або чотири черги, що означає відключення світла на 12 годин та більше протягом доби.

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УкренергоВідключеня світла