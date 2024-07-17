RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики

Фото: Отключения света 17 июля будут максимальными с 11 часов утра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов и повлекло аварийные отключения в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Аварийные отключения во всех областях отменены. В настоящее время действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 17 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. По прогнозу сегодня жара удержится на максимальной отметке, соответственно – потребление также прогнозируется на рекордном уровне, что существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

"Из-за роста потребления во время жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди", - сообщили в "Укрэнерго".

Отключение света

Напомним, в ночь на 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, поэтому дефицит энергии в системе увеличился.

В 10.00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

По данным "Укрэнерго", из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней . Поэтому в Украине действуют три или четыре очереди, что означает отключение света на 12 часов и более в течение суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света