Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики

"Аварийные отключения во всех областях отменены. В настоящее время действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 17 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. По прогнозу сегодня жара удержится на максимальной отметке, соответственно – потребление также прогнозируется на рекордном уровне, что существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

"Из-за роста потребления во время жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди", - сообщили в "Укрэнерго".