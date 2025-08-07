Енергетики потрапили під удар на Дніпропетровщині: загорілося обладнання

Як зазначається, вчора зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів.

Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. На щастя, енергетики не постраждали.

ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи.