Енергетики потрапили під удар на Дніпропетровщині: загорілося обладнання

Росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Дніпропетровській області. Це сталося зранку 6 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, вчора зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів.
Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. На щастя, енергетики не постраждали.
ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи.
Нагадаємо, 6 серпня ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник.
Також з чотирьох поранених троє осіб - працівники ДСНС.
Як пізніше стало відомо, росіяни застосували тактику подвійного удару. Рятувальники потрапили під артилерійський обстріл, коли обстежували територію після попереднього удару. Було пряме влучання у службовий автомобіль.