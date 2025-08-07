UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Енергетики потрапили під удар на Дніпропетровщині: загорілося обладнання

Фото: армія РФ обстріляла енергетиків у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Дніпропетровській області. Це сталося зранку 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, вчора зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів.

Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. На щастя, енергетики не постраждали.

ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи.

 

Удар по рятувальниках

Нагадаємо, 6 серпня ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник.

Також з чотирьох поранених троє осіб - працівники ДСНС.

Як пізніше стало відомо, росіяни застосували тактику подвійного удару. Рятувальники потрапили під артилерійський обстріл, коли обстежували територію після попереднього удару. Було пряме влучання у службовий автомобіль.

