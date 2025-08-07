Энергетики попали под удар на Днепропетровщине: загорелось оборудование

Удар по спасателям

Напомним, 6 августа враг атаковал Никополь Днепропетровской области. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель.

Также из четырех раненых трое человек - работники ГСЧС.

Как позже стало известно, россияне применили тактику двойного удара. Спасатели попали под артиллерийский обстрел, когда обследовали территорию после предыдущего удара. Было прямое попадание в служебный автомобиль.