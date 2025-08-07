Энергетики попали под удар на Днепропетровщине: загорелось оборудование

Россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Днепропетровской области. Это произошло утром 6 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как отмечается, вчера утром одно из подразделений ДТЭК оказалось под обстрелом во время удара вражеских FPV-дронов.
В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. К счастью, энергетики не пострадали.
ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего энергетики сразу приступили к работе.
Напомним, 6 августа враг атаковал Никополь Днепропетровской области. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель.
Также из четырех раненых трое человек - работники ГСЧС.
Как позже стало известно, россияне применили тактику двойного удара. Спасатели попали под артиллерийский обстрел, когда обследовали территорию после предыдущего удара. Было прямое попадание в служебный автомобиль.