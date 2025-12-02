Енергетики назвали області, у яких аварійні відключення можуть ввести у "будь-яку хвилину"

Найскладніша ситуація зі світлом станом на сьогодні, 2 грудня, спостерігається у Чернігівській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолія Замулко в ефірі національного телемарафону.
"Складна ситуація на сьогоднішній день – це Чернігівська область. Одеська область теж має певні проблеми з електропостачанням. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, і застосовується довші черги по відключенню, щоб провести ремонтні роботи", - зазначив Замулко.
За його словами, Дніпропетровщина і Харківщина на сьогоднішній день теж є такими регіонами, де запровадження аварійних відключень може відбутися в будь-яку хвилину.
"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", - додав т.в.о. голови "Держенергонагляду".
За даними Міненерго, сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.
Нагадаємо, що графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах.
Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях. Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.
Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.