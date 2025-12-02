Энергетики назвали области, в которых аварийные отключения могут ввести в "любую минуту"

"Сложная ситуация на сегодняшний день - это Черниговская область. Одесская область тоже имеет определенные проблемы с электроснабжением. Из-за того, что определенные сети имеют ограниченный ресурс, и применяется длинные очереди по отключению, чтобы провести ремонтные работы", - отметил Замулко.

По его словам, Днепропетровщина и Харьковщина на сегодняшний день тоже являются такими регионами, где введение аварийных отключений может произойти в любую минуту.

"На сегодня вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно придет, и, я так думаю, что мы зайдем в те отключения, которые для себя запланировали", - добавил и.о. председателя "Госэнергонадзора".

Как действуют графики отключений

По данным Минэнерго, сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.