Енергетики майже повністю відновили електропостачання Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову управління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Сніданок з 1+1".

Як розповів Кудрицький, практично на кожен випадок атаки, для різних сценаріїв, енергетики мають випрацювані механізми, що дозволяє заживлювати споживачів в короткі терміни.

Як відзначає Міненерго, вчора, 6 травня, росіяни завдали удару по ще одному об'єкту Сумської області - підстанції обленерго.

"Відключилась повітряна лінія та шість інших підстанцій, знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі у Сумській області без світла 5,4 тисячі абонентів - в основному ті, що довготривало відключені через попередні обстріли", - додало Міненерго.

Обстріли Сумської області 6 травня

У ніч на 6 травня російські терористи завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок обстрілів у деяких районах Сум було частково відсутнє світло та водопостачання. Зокрема об'єкти критичної інфраструктури адміністративного центру перевели на резервне живлення. Також в місті відзначались проблеми з водопостачанням й роботою транспорту.

Усі подробиці атаки на Сумську область - читайте в матеріалі РБК-Україна.