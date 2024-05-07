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Энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Сумской области

Вторник 07 мая 2024 11:12
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Энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Сумской области Фото: энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после вражеских обстрелов 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу управления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Завтрак с 1+1".

Как рассказал Кудрицкий, практически на каждый случай атаки, для разных сценариев, энергетики имеют выработанные механизмы, что позволяет запитывать потребителей в короткие сроки.

Как отмечает Минэнерго, вчера, 6 мая, россияне нанесли удар по еще одному объекту Сумской области - подстанции облэнерго.

"Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, обесточивались бытовые потребители. Сейчас в Сумской области без света 5,4 тысячи абонентов - в основном те, что длительно отключены из-за предыдущих обстрелов", - добавило Минэнерго.

Обстрелы Сумской области 6 мая

В ночь на 6 мая российские террористы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате обстрелов в некоторых районах Сум отчасти отсутствовал свет и водоснабжение. В частности, объекты критической инфраструктуры административного центра перевели на резервное питание. Также в городе отмечались проблемы с водоснабжением и работой транспорта.

Все подробности атаки на Сумскую область - читайте в материале РБК-Украина.

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