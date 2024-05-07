Энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Сумской области
Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после вражеских обстрелов 6 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу управления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Завтрак с 1+1".
Как рассказал Кудрицкий, практически на каждый случай атаки, для разных сценариев, энергетики имеют выработанные механизмы, что позволяет запитывать потребителей в короткие сроки.
Как отмечает Минэнерго, вчера, 6 мая, россияне нанесли удар по еще одному объекту Сумской области - подстанции облэнерго.
"Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, обесточивались бытовые потребители. Сейчас в Сумской области без света 5,4 тысячи абонентов - в основном те, что длительно отключены из-за предыдущих обстрелов", - добавило Минэнерго.
Обстрелы Сумской области 6 мая
В ночь на 6 мая российские террористы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате обстрелов в некоторых районах Сум отчасти отсутствовал свет и водоснабжение. В частности, объекты критической инфраструктуры административного центра перевели на резервное питание. Также в городе отмечались проблемы с водоснабжением и работой транспорта.
Все подробности атаки на Сумскую область - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.