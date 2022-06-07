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Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области, - ДТЭК

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Вторник 07 июня 2022 19:35
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановили электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "ДТЭК Сети" Александр Фоменко в эфире телемарафона.

"Наши бригады работают круглосуточно. Сейчас 20 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Мы работаем, завозим материалы, работает техника и несмотря на ситуацию, мы делаем все возможное, чтобы жители имели возможность пользоваться электроэнергию", - сообщил Фоменко.

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет в более 7000 домов области.

"К сожалению, сегодня стоит вопрос - доступ к выполнению работ для бригад. Мы работаем вместе с военными, получаем от них разрешения на выполнение работ и потом только работаем. Поэтому с материалами, техникой и топливом пока проблем нет", - отметил Фоменко.

Энергетик подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий.

"У нас очень ответственные люди работают в компании. Поэтому у нас пока нет проблем со специалистами, выезжающими на аварийные работы. Люди работают в сложных условиях, но они понимают для чего они работают", - говорит Фоменко.

Напомним, за прошедшую неделю в Донецкой области свет вернули более 134 тысячам семей.

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Донецкая область ДТЭК
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