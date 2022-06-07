ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання у Донецькій області, - ДТЕК

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 19:35
Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК працюють в цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновили електропостачання населених пунктів, знеструмлених через обстріли російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко в ефірі телемарафону.

"Наші бригади працюють цілодобово. Зараз 20 бригад працюють над відновленням електропостачання. Ми працюємо, завозимо матеріали, працює техніка і попри ситуацію, ми робимо все можливе, щоб мешканці мали можливість користуватися електроенергію", - повідомив Фоменко.

За минулу добу енергетики компанії повернули світло у понад 7000 осель області.

"На жаль, сьогодні стоїть питання - доступ до виконання робіт для бригад. Ми працюємо разом з військовими, отримуємо від них дозволи на виконання робіт і потім тільки працюємо. Тому з матеріалами, технікою та паливом поки проблем немає", - зазначив Фоменко.

Енергетик підкреслив, що попри складну ситуацію фахівці не відмовляються працювати біля зони активних бойових дій.

"У нас дуже відповідальні люди працюють в компанії. Тому у нас поки не має проблем з фахівцями, котрі виїжджають на аварійні роботи. Люди працюють в складних умовах, але вони розуміють для чого вони працюють", - каже Фоменко.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Донецькій області світло повернули понад 134 тисячам родин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДТЕК
NEWS
В Україні хочуть заборонити феєрверки
В Україні хочуть заборонити феєрверки
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися