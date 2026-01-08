Енергетики в Києві та області переходять на посилений режим роботи через похолодання

Попередження про відключення світла

Нагадаємо, в Україні завтра, 9 січня, очікується різке похолодання. Температура може опуститися до 10 градусів морозу.

При цьому, за даними синоптиків, у наступні дні ситуація стане гіршою - можливо до -19 градусів.

Учора, 7 січня, прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через таке похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками.

Вона зазначила, що Кабмін затвердив низку рішень на тлі похолодання, що наближається.

Варто зауважити, що основна причина відключень світла в Україні - це постійні удари російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атак було пошкоджено низку ТЕС і ГЕС, які виробляють електроенергію.

Зокрема, вчора, 7 січня, після атаки російських окупантів у Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігалися значні проблеми з електропостачанням.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня в місті після російського удару. Зокрема, було знеструмлено котельні, теплопостачання призупинилося.