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Энергетики ежедневно возвращают свет в районах боевых действий Донецкой области, - ДТЭК

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Понедельник 20 июня 2022 19:03
Энергетики ежедневно возвращают свет в районах боевых действий Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики ежедневно возвращают свет в районах боевых действий Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ежедневно восстанавливают электроснабжение в районах боевых действий Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"В Донецкой области это уже не исключение, а правило. В тех районах, где идут активные боевые действия - это Покровский район, Краматорский, Бахмутовский. Мы выезжаем на восстановление линий каждый день. И линии чиним 2-3, 4-5 раз", - сказал он.

Сахарук отметил, что с каждым днем становится труднее восстанавливать электроснабжение, поскольку энергетики не могут заменить провода, и вынуждены каждый раз их просто чинить, поэтому после войны ДТЭК будет повышать надежность электроснабжения.

"Бригады энергетиков, вместе с саперами и военными, выходят на то, чтобы делать и чинить линии. И в этом случае наши войска, скажем так, обеспечивают прекращение боевых действий, а с другой стороны - нет. Поэтому риск постоянный", - подчеркнул он.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собрана и опубликована истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Также за прошедшие сутки энергетики вернули свет для 6 тыс. домов в 11 населенных пунктах Донецкой области.

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ДТЭК Донецкая область
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