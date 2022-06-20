Энергетики ежедневно возвращают свет в районах боевых действий Донецкой области, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"В Донецкой области это уже не исключение, а правило. В тех районах, где идут активные боевые действия - это Покровский район, Краматорский, Бахмутовский. Мы выезжаем на восстановление линий каждый день. И линии чиним 2-3, 4-5 раз", - сказал он.

Сахарук отметил, что с каждым днем становится труднее восстанавливать электроснабжение, поскольку энергетики не могут заменить провода, и вынуждены каждый раз их просто чинить, поэтому после войны ДТЭК будет повышать надежность электроснабжения.

"Бригады энергетиков, вместе с саперами и военными, выходят на то, чтобы делать и чинить линии. И в этом случае наши войска, скажем так, обеспечивают прекращение боевых действий, а с другой стороны - нет. Поэтому риск постоянный", - подчеркнул он.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собрана и опубликована истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Также за прошедшие сутки энергетики вернули свет для 6 тыс. домов в 11 населенных пунктах Донецкой области.