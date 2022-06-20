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Енергетики щодня повертають світло в районах бойових дій Донецької області, - ДТЕК

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Понеділок 20 червня 2022 19:03
Енергетики щодня повертають світло в районах бойових дій Донецької області, - ДТЕК Фото: енергетики щодня повертають світло в районах бойових дій Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики щодня відновлюють електропостачання у районах бойових дій Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"В Донецькій області це вже не виключення, а правило. В тих районах, де йдуть активні бойові дії - це Покровський район, Краматорський, Бахмутівський. Ми виїжджаємо на відновлення ліній кожен день. І лінії лагодимо 2-3, 4-5 разів", - сказав він.

Сахарук зазначив, що з кожним днем стає важче відновлювати електропостачання, оскільки енергетики не можуть замінити дроти, та вимушені кожного разу їх просто лагодити, тому після війни ДТЕК буде підвищувати надійність електропостачання.

"Бригади енергетиків, разом з саперами й військовими, виходять на те, щоб робити та лагодити лінії. І у цьому випадку наші війська, скажімо так, забезпечують припинення бойових дій, а з іншого боку - ні. Тому ризик постійний", - підкреслив він.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Також минулої доби енергетики повернули світло для 6 тис. будинків в 11 населених пунктах на Донеччині.

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ДТЕК Донецька область
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