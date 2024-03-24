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Енергетики ДТЕК повернули світло жителям Одеської області, що були знеструмлені через обстріли

Фото: енергетики ДТЕК повернули світло жителям Одеської області, що були знеструмлені через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Енергетики ДТЕК повернули світло усім жителям Одеської області, що були без електроенергії через масований обстріл енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Станом на 12.00 всі клієнти Одещини зі світлом, однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення згідно з графіком", - йдеться в ньому. 

Тепла та вітряна погода дає змогу забезпечити потужністю всіх споживачів та не обмежувати електроспоживання. Однак у разі обмежень компанія обов'язково повідомить про це через офіційні канали. 

"Ми просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Обмежте використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади, а користуйтеся ними по черзі", - наголосили в ДТЕК.

Наразі ремонтні роботи продовжуються. Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше повернутись до нормального режиму електропостачання.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу енергетичної системи України, що відбувся 22 березня, компанія ДТЕК втратила майже половину своїх генеруючих потужностей.

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ОдесаЕлектроенергія