Энергетики ДТЭК вернули свет жителям Одесской области, которые были обесточены из-за обстрелов

"По состоянию на 12:00 все клиенты Одесщины со светом, однако в случае увеличения потребления электроэнергии возможны отключения согласно графику", - говорится в нем.

Теплая и ветреная погода позволяет обеспечить мощность всех потребителей и не ограничивать электропотребление. Однако в случае ограничений компания обязательно сообщит об этом по официальным каналам.

"Мы просим и дальше разумно потреблять электроэнергию. Ограничьте использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включайте одновременно все энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно", - подчеркнули в ДТЭК.

Пока ремонтные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в нормальный режим электроснабжения.

Напомним, в результате состоявшегося 22 марта массированного обстрела энергетической системы Украины компания ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей.