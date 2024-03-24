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Энергетики ДТЭК вернули свет жителям Одесской области, которые были обесточены из-за обстрелов

Фото: энергетики ДТЭК вернули свет жителям Одесской области, которые были обесточены из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики ДТЭК вернули свет всем жителям Одесской области, которые были без электроэнергии из-за массированного обстрела энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"По состоянию на 12:00 все клиенты Одесщины со светом, однако в случае увеличения потребления электроэнергии возможны отключения согласно графику", - говорится в нем.

Теплая и ветреная погода позволяет обеспечить мощность всех потребителей и не ограничивать электропотребление. Однако в случае ограничений компания обязательно сообщит об этом по официальным каналам.

"Мы просим и дальше разумно потреблять электроэнергию. Ограничьте использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включайте одновременно все энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно", - подчеркнули в ДТЭК.

Пока ремонтные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в нормальный режим электроснабжения.

Напомним, в результате состоявшегося 22 марта массированного обстрела энергетической системы Украины компания ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей.

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ОдессаЭлектроэнергия