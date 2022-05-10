Энергетики ДТЭК помогают восстанавливать работу электросетей Укрзализныци

Энергетики компании ДТЭК помогают Укрзализныце восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые подвергаются ракетным ударам со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"ДТЭК понимает насколько важным является восстановление объектов железной дороги для всей страны. Том 6 бригад и 5 единиц техники с ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзалізниці восстановлением электрических сетей Львовской и Киевской областях", - сообщили в компании.

На минувшей неделе из-за вражеских обстрелов получили повреждения несколько энергообъектов УЗ по всей стране. Поэтому без света остались жители окрестных населенных пунктов и остановилось железнодорожное сообщение.

28 специалистов ДТЭК будут работать, чтобы как можно быстрее восстановить работу электрооборудования и вернуть к нормальному функционированию железной дороги во Львовской и Киевской областях.

Аварийные бригады энергетиков ДТЭК непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.

"Энергетики, специалисты Укрзализныци вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых пищевых продуктов и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях", - сообщили в компании.