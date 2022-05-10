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Енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж Укрзалізниці

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Вівторок 10 травня 2022 17:01
Енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж Укрзалізниці Фото: енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК допомагають Укрзалізниці відновлювати електричні мережі у Львівській та Київській областях, які зазнають ракетних ударів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"ДТЕК розуміє наскільки важливим є відновлення об’єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці на відновленням електричних мереж Львівській та Київській областях", - повідомили в компанії.

На минулому тижні через ворожі обстріли зазнали ушкоджень декілька енергооб’єктів УЗ по всій країні. Через це без світла лишились мешканці навколишніх населених пунктів та зупинилось залізничне сполучення.

28 фахівців ДТЕК будуть працювати, щоб якомога швидше відновити роботу електрообладнання та повернути до нормального функціонування залізниці на Львівщині та Київщині.

Аварійні бригади енергетиків ДТЕК безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

"Енергетики, спеціалісти Укрзалізниці разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - повідомили в компанії.

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ДТЕК Укрзалізниця
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