Енергетика в боргах: експертка пояснила, чому інвестори не поспішають в Україну

Борги на ринку електроенергії та газу є одним із ключових факторів, які стримують іноземних інвесторів від активного входу в українську енергетику.

За її словами, інтерес міжнародного бізнесу до українського енергетичного сектору зберігається, однак фінансовий стан ринку залишається визначальним чинником для ухвалення інвестиційних рішень.

"Ми дуже часто спілкуємося з міжнародним бізнесом і інвесторами, які, чесно кажучи, зацікавлені працювати в Україні в енергетиці. Всі розуміють, що будівництво нових генеруючих потужностей, нових об'єктів, які будуть генерувати електроенергію для України, буде важливо", - зазначила Павленко.

Водночас, за її словами, саме боргова ситуація формує стримане ставлення інвесторів до українського ринку.

"Іноземні компанії дивляться на український ринок. Але коли вони дивляться і аналізують український ринок, вони в тому числі дивляться, наскільки він здоровий, наскільки там багато проблем. І борги - це одна з тих проблем, на які вони дивляться, аналізують, і яка є фактором того, що не поспішають приходити в Україну", - наголосила вона.

Павленко підкреслила, що борги на енергоринку мають багаторічний характер і формувалися за різних обставин.

"Борги в Україні на ринку електроенергії та й газу також, вони різні. На жаль, ми їх накопичили за багато різних років - і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення, і через неплатежі, і через взаєморозрахунки", - зазначила експертка.

На її думку, універсального рішення для подолання боргової кризи не існує.

"Якийсь квадратно-гніздовий спосіб вирішення проблем навряд чи існує, то нам до вирішення боргів треба підходити хірургічним методом. Є конкретні кейси, конкретні причини, от з кожною окремою причиною потрібно мати справу окремо і шукати варіанти вирішення окремо", - пояснила Павленко.

Окремо вона звернула увагу на проблему довіри до енергетичного сектору - як з боку міжнародних партнерів, так і всередині країни.

"Я думаю, що в якийсь момент ми дійдемо до питання довіри в енергетичному секторі і на ринку енергетики", - зазначила президентка DiXi Group, згадавши корупційні скандали, які негативно впливають на репутацію галузі.