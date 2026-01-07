Енергетика в боргах: експертка пояснила, чому інвестори не поспішають в Україну
Борги на ринку електроенергії та газу є одним із ключових факторів, які стримують іноземних інвесторів від активного входу в українську енергетику.
Як пише РБК-Україна, про це заявила Олена Павленко, президентка аналітичного центру DiXi Group.
За її словами, інтерес міжнародного бізнесу до українського енергетичного сектору зберігається, однак фінансовий стан ринку залишається визначальним чинником для ухвалення інвестиційних рішень.
"Ми дуже часто спілкуємося з міжнародним бізнесом і інвесторами, які, чесно кажучи, зацікавлені працювати в Україні в енергетиці. Всі розуміють, що будівництво нових генеруючих потужностей, нових об'єктів, які будуть генерувати електроенергію для України, буде важливо", - зазначила Павленко.
Водночас, за її словами, саме боргова ситуація формує стримане ставлення інвесторів до українського ринку.
"Іноземні компанії дивляться на український ринок. Але коли вони дивляться і аналізують український ринок, вони в тому числі дивляться, наскільки він здоровий, наскільки там багато проблем. І борги - це одна з тих проблем, на які вони дивляться, аналізують, і яка є фактором того, що не поспішають приходити в Україну", - наголосила вона.
Павленко підкреслила, що борги на енергоринку мають багаторічний характер і формувалися за різних обставин.
"Борги в Україні на ринку електроенергії та й газу також, вони різні. На жаль, ми їх накопичили за багато різних років - і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення, і через неплатежі, і через взаєморозрахунки", - зазначила експертка.
На її думку, універсального рішення для подолання боргової кризи не існує.
"Якийсь квадратно-гніздовий спосіб вирішення проблем навряд чи існує, то нам до вирішення боргів треба підходити хірургічним методом. Є конкретні кейси, конкретні причини, от з кожною окремою причиною потрібно мати справу окремо і шукати варіанти вирішення окремо", - пояснила Павленко.
Окремо вона звернула увагу на проблему довіри до енергетичного сектору - як з боку міжнародних партнерів, так і всередині країни.
"Я думаю, що в якийсь момент ми дійдемо до питання довіри в енергетичному секторі і на ринку енергетики", - зазначила президентка DiXi Group, згадавши корупційні скандали, які негативно впливають на репутацію галузі.
Проблема боргів на ринку електроенергії в Україні
Як повідомлялось, зокрема, компанія "Укренерго" заборгувала держкомпанії "Гарантований покупець" 15,6 млрд грн за фінансове стимулювання розвитку "зеленої" енергетики в Україні.
Важливо і те, що експерти вже прогнозували, що багатомільярдні борги "Гарпоку" перед підприємствами "зеленої" енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах.
Зокрема, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов підтвердив, що борги на енергетичному ринку та затримки з виплатами виробникам залишаються одним із головних бар’єрів для приходу інвестицій в енергетичний сектор України.