Энергетика в долгах: эксперт объяснила, почему инвесторы не спешат в Украину

Украина, Среда 07 января 2026 15:51
Энергетика в долгах: эксперт объяснила, почему инвесторы не спешат в Украину Фото: эксперт считает, что долги на рынке электроэнергии в Украине замедляют инвестиции (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Долги на рынке электроэнергии и газа являются одним из ключевых факторов, которые сдерживают иностранных инвесторов от активного входа в украинскую энергетику.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила Елена Павленко, президент аналитического центра DiXi Group.

По ее словам, интерес международного бизнеса к украинскому энергетическому сектору сохраняется, однако финансовое состояние рынка остается определяющим фактором для принятия инвестиционных решений.

"Мы очень часто общаемся с международным бизнесом и инвесторами, которые, честно говоря, заинтересованы работать в Украине в энергетике. Все понимают, что строительство новых генерирующих мощностей, новых объектов, которые будут генерировать электроэнергию для Украины, будет важно", - отметила Павленко.

В то же время, по ее словам, именно долговая ситуация формирует сдержанное отношение инвесторов к украинскому рынку.

"Иностранные компании смотрят на украинский рынок. Но когда они смотрят и анализируют украинский рынок, они в том числе смотрят, насколько он здоровый, насколько там много проблем. И долги - это одна из тех проблем, на которые они смотрят, анализируют, и которая является фактором того, что не спешат приходить в Украину", - подчеркнула она.

Павленко подчеркнула, что долги на энергорынке имеют многолетний характер и формировались при разных обстоятельствах.

"Долги в Украине на рынке электроэнергии и газа также, они разные. К сожалению, мы их накопили за много разных лет - и до полномасштабного вторжения, и после полномасштабного вторжения, и из-за неплатежей, и из-за взаиморасчетов", - отметила эксперт.

По ее мнению, универсального решения для преодоления долгового кризиса не существует.

"Какой-то квадратно-гнездовой способ решения проблем вряд ли существует, то нам к решению долгов надо подходить хирургическим методом. Есть конкретные кейсы, конкретные причины, вот с каждой отдельной причиной нужно иметь дело отдельно и искать варианты решения отдельно", - пояснила Павленко.

Отдельно она обратила внимание на проблему доверия к энергетическому сектору - как со стороны международных партнеров, так и внутри страны.

"Я думаю, что в какой-то момент мы дойдем до вопроса доверия в энергетическом секторе и на рынке энергетики", - отметила президент DiXi Group, вспомнив коррупционные скандалы, которые негативно влияют на репутацию отрасли.

Проблема долгов на рынке электроэнергии в Украине

Как сообщалось, в частности, компания "Укрэнерго" задолжала госкомпании "Гарантированный покупатель" 15,6 млрд грн за финансовое стимулирование развития "зеленой" энергетики в Украине.

Важно и то, что эксперты уже прогнозировали, что многомиллиардные долги "Гарпока" перед предприятиями "зеленой" энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

В частности, и.о. министра энергетики Артем Некрасов подтвердил, что долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям остаются одним из главных барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор Украины.

