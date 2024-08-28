Енергетичну інфраструктуру США теж атакували з метою повалення влади, - Bloomberg

Видання пише, що пошкодження електромережі вже давно є задумом правих екстремістів, які планували такі напади протягом багатьох років. Нещодавно вони отримали поштовх в Terrorgram, вільній мережі каналів на платформі соціальних мереж Telegram, де користувачі по всьому світу виступають за насильницький расизм.

До прикладу, там містилися заклики до насильства під час нещодавніх антиміграційних заворушень у Великій Британії. У червні 2022 року, за кілька місяців до стрілянини в окрузі Мур, у мережі розповсюджувався 261-сторінковий, який містить конкретні вказівки щодо використання автоматичної зброї та вибухівки для порушення електропостачання. Однією з пропозицій документа є стріляти з великокаліберної зброї по трансформаторам підстанцій.

Bloomberg повідомляє, що останнім часом у США почастішали напади на об'єкти енергетики. За даними Північноамериканської корпорації надійності (NERC), галузевої групи, яка займається моніторингом ризиків для комунальних підприємств, енергетичні компанії повідомили про 185 фізичних атак або загроз проти мережевої інфраструктури у 2023 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2021 року. Відповідно до протоколів суду, екстремісти планували вимкнути електроенергію на підстанціях поблизу запланованих протестів Black Lives Matter. Інші планували вразити гідроелектростанції та іншу критичну інфраструктуру. З 2022 року поліція висуває звинувачення підозрюваним у змовах з метою нападу на енергетичні об’єкти в Айдахо, Меріленді та Огайо.

Загрози зростають з наближенням виборів

Загрози критичній інфраструктурі стають гострішими з наближенням виборів, за словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів США, який стежив за цією діяльністю.

Стратегічні відключення світла можуть вплинути на місця голосування або вплинути на сертифікацію виборів, каже Крістофер Голдсміт, засновник некомерційної організації Task Force Butler Institute, групи, яка займається протидією екстремізму. "Щось на кшталт мережевої атаки до, під час або після виборів може посіяти неймовірну кількість політичного хаосу", – каже він.

В окрузі Мур, за даними слідства, діяли прихильники правої групи під назвою "Громадяни округу Мур за свободу", яка була причетна до атаки на Капітолій 6 січня 2021 року. У 2022 році троє чоловіків визнали себе винними в плануванні атак на кілька підстанцій у США в надії почати расову війну.