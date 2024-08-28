Засудили чоловіка, який першим увірвався до Капітолію під час бунту. Трамп отримав нове обвинувачення

Жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса, який був першим бунтарем, що увійшов до Капітолію США під час нападу натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа на будівлю, засудили до більш ніж чотирьох років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Офіцер поліції, який намагався приборкати чоловіка за допомогою перцевого балончика, назвав його каталізатором штурму 6 січня. Того дня Сенат зробив перерву менш ніж за хвилину після того, як Спаркс потрапив у будівлю через розбите вікно. Всередині чоловік та інші бунтівники почали переслідувати поліцейського сходами. Відео цього епізоду було широко розповсюджено в інтернеті під час подій.

Перед проголошенням вироку Спаркс сказав судді, що все ще вважає, що президентські вибори 2020 року були затьмарені шахрайством і "повністю відібрані у американської громадськості".

"Я шкодую, що те, що сталося того дня, нікому не допомогло. Мені шкода, що наша країна в такому стані, в якому вона перебуває", — сказав Спаркс.

Окружний суддя США Тімоті Келлі, який засудив американця до чотирьох років і п’яти місяців, сказав йому, що в його видатній ролі в "національній ганьбі" немає нічого патріотичного.

"Я насправді не думаю, що ви усвідомлюєте всю серйозність того, що сталося того дня, і, відверто кажучи, всю серйозність того, що ви зробили", — сказав суддя.

Журі присяжних визнало Спаркса винним за всіма шістьма висунутими йому звинуваченнями, включно зі звинуваченням у втручанні в роботу поліції під час громадських заворушень. Спаркс не свідчив на суді.

За кілька тижнів до подій 6 січня чоловік поширював у соціальних мережах теорії змови про фальсифікацію виборів і виступав за громадянську війну.

"Настав час вивести їх з Конгресу. Це тиранія", – написав він у Facebook за три дні до бунту.

Нове звинувачення проти Трампа у справі про вибори 2020 року

У вівторок, 27 серпня спеціальний прокурор Джек Сміт подав новий обвинувальний акт проти Дональда Трампа щодо його спроб скасувати президентські вибори 2020 року, у якому зберігаються ті ж кримінальні звинувачення, але звужуються звинувачення проти нього після висновку Верховного суду, який надав широку недоторканність колишнім президентам.

Початковий обвинувальний акт включав твердження про те, що Трамп намагався залучити Міністерство юстиції до його невдалої спроби скасувати свою поразку на виборах, у тому числі шляхом проведення фіктивних розслідувань і неправдивого повідомлення штатів про виявлення значного шахрайства.