Енергетичний регулятор проведе другу хвилю перевірок обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе другу хвилю перевірок обленерго щодо вимкнень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НКРЕКП .

Про це йшлося сьогодні, 27 грудня, на засіданні Комісії. Позапланові виїзні перевірки проведуть у Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Київській областях.

На засіданні комісії відзначили велику кількість скарг споживачів стосовно недотримання обленерго графіків вимкнення світла, тому було ухвалено рішення про другу хвилю перевірок таких підприємств: