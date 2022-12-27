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Энергетический регулятор проведет вторую волну проверок облэнерго

Фото: регулятор энергетического рынка решил еще раз проверить облэнерго (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет вторую волну проверок облэнерго относительно отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НКРЭКУ.

Об этом шла речь сегодня, 27 декабря, на заседании Комиссии. Внеплановые выездные проверки будут проведены в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Киевской областях.

На заседании комиссии отметили большое количество жалоб потребителей по несоблюдению облэнерго графиков выключения света, поэтому было принято решение о второй волне проверок таких предприятий:

  • АО "Винницаоблэнерго";
  • ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";
  • ОАО "Тернопольоблэнерго";
  • АО "Хмельницкоблэнерго";
  • ЧАО "Львовоблэнерго";
  • АО "ДТЭК Одесские электросети";
  • ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";
  • ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  • АО "Полтаваоблэнерго".

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине возобновили проверки поставщиков электроэнергии и газа из-за многочисленных нарушений. Решение о возобновлении плановых и внеплановых проверок регулятор закрепил в постановлении от 19 декабря 2022 года.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

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